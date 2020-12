Governo enviou verba emergencial da Covid para hospitais que não atendem pacientes da doença

Ministério da Saúde transferiu parte dos R$ 2 bilhões de recursos emergenciais destinados para controlar a pandemia do coronavírus para clínica de olhos, maternidades e hospitais psiquiátricos sem leitos para pacientes contaminados pelo vírus edit

247 - O Ministério da Saúde transferiu parte do recurso reservado para controlar a pandemia do coronavírus a entidades, Santas Casas e hospitais filantrópicos que não atendem pacientes com a Covid-19.

Parte dos R$ 2 bilhões destinados foram recebidos por exemplo por clínica de olhos, maternidades e hospitais psiquiátricos sem leitos para pacientes contaminados pelo vírus, informa reportagem da Folha de S.Paulo .

A destinação foi feita por meio de duas portarias editadas pela pasta em maio deste ano, 1.393 e 1.448, assinadas pelo ministro Eduardo Pazuello, então interino na Saúde.

Da lista dos beneficiados pelas portarias, seis hospitais e abrigos psiquiátricos receberam R$ 7,6 milhões, enquanto sete maternidades atendidas por associações de proteção à maternidade e à infância ganharam R$ 4,2 milhões.

