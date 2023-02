Governo estuda incluir cozinhas solidárias em programas de combate à fome

A ideia é que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome cadastre as cozinhas solidárias em todo o país a partir de um edital público edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governo federal deverá incluir em seus programas de combate à fome programas de cozinhas solidárias. O objetivo é agregar a ação às iniciativas já praticadas no país para retirar o Brasil do Mapa da Fome, ferramenta da Organização das Nações Unidas (ONU) que mede o acesso adequado a alimentos.

O projeto é do deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), que deve ser apresentado à Câmara nesta quinta-feira (9).

O objetivo da política pública é fornecer almoço gratuito para pessoas que estão passando fome. A ideia é que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome cadastre as cozinhas solidárias em todo o país a partir de um edital público.

O titular da pasta, ministro Wellington Dias, visitou nesta quinta a cozinha solidária da Ceilândia (DF), que fornece alimentos a moradores da comunidade do Sol Nascente. A cozinha faz parte da rede de cozinhas gerida pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

"Além do Bolsa Família, o Cozinha Solidaria/Restaurantes Popular é parte deste planejamento, somando-se ao Programa de escola de Tempo Integral, que além da parte de educação, tem almoço e dentro o programa de Merenda Escolar ", reforçou o ministro.

A expectativa é que as cozinhas possam receber recursos públicos para a compra de alimentos e o pagamento de pessoal. “A compra será feita pela entidade, seguindo os parâmetros do Programa de Aquisição de Alimentos, do governo federal. Ainda não está definido quanto será destinado ao programa, que dependerá da disponibilidade orçamentária do governo federal”, destaca reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.