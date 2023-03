Governo estuda medidas para zerar entrada para baixa renda no Minha Casa, Minha Vida

Ideia é facilitar ao máximo as condições para famílias mais pobres adquirirem a casa própria edit

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estuda medidas para ampliar os subsídios do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida e, com isso, conseguir zerar o valor da entrada na compra de um imóvel na faixa 1 que atende a população de mais baixa renda.

O governo federal pretende cobrir todo o valor da entrada desses imóveis por meio de parcerias com governos estaduais e municipais ou aumentar os recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) destinados ao Minha Casa, Minha Vida.

Os detalhes do estudo foram concluídos pelo MInistério das Cidades, mas o formato ainda precisa ser analisado pela Casa Civil e, depois, levado ao presidente, informa a Folha de S.Paulo.

A faixa 1 é voltada para famílias com renda bruta mensal de até dois salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640 (a partir de maio). O presidente Lula quer contratar 2 milhões de novas casas em todos os segmentos do Minha Casa, Minha Vida, sendo 500 mil já neste ano.

