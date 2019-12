Bolsonaro acaba com programa de agentes de saúde do SUS, denuncia Érika Kokay

247 - O governo decidiu extinguir 27.611 cargos efetivos do seu quadro de pessoal, por meio de um decreto do presidente Jair Bolsonaro. Segundo informa reportagem do jornal O Globo, o texto proíbe a realização de concurso público para uma série de cargos de instituições de ensino vinculadas ao Ministério da Educação (MEC).

O órgão mais impactado pela medida será o Ministério da Saúde. Serão cortados 22.476 cargos, o que representa cerca de 81% do total. Apenas para o Agente de Saúde Pública serão extintos 10.661 cargos.

A deputada Erika Kokay (PT-DF) diz que a medida "é um golpe". "Numa canetada só, Bolsonaro extingue mais de 27 mil cargos e proíbe a realização de novos concursos. A medida é gravíssima e praticamente acaba com o programa de agentes de saúde do SUS. É um golpe duríssimo na atenção básica à saúde e na população mais pobre".