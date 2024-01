Governo federal lança editais do Concurso Público Nacional Unificado para 6.640 vagas em 21 órgãos

Apoie o 247

247 - O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, lançou nesta quarta-feira (10) oito editais para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), visando preencher 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais.

Os editais do chamado "Enem dos concursos" contemplam diferentes blocos temáticos, permitindo aos candidatos inscreverem-se para mais de um cargo dentro do mesmo eixo temático.

As provas, que incluem avaliações objetivas específicas e dissertativas, serão realizadas em 5 de maio de 2024, em 220 cidades brasileiras. As inscrições estarão abertas de 19 de janeiro a 9 de fevereiro, com taxas de R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior. Isenções estão previstas para candidatos de determinadas categorias, como aqueles inscritos no CadÚnico. >>> SAIBA MAIS: Acesse os blocos temáticos, órgãos, cargos, especialidades e quantidade de vagas

Este concurso marca um esforço do governo federal de recomposição do quadro de servidores federais após anos de redução, seguindo a política de Transformação do Estado do governo do presidente Lula. A medida surge após o governo federal perder 73 mil servidores nos últimos seis anos e visa fortalecer principalmente as áreas finalísticas de atuação do governo, como seguridade social, fiscalização trabalhista, licenciamento ambiental, políticas educacionais e proteção dos povos indígenas.

Os resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações serão divulgados em 3 de junho, com os resultados finais previstos para 30 de julho. A convocação para posse e realização de cursos de formação começará em 5 de agosto.

O concurso também conta com reserva de cotas para candidatos com deficiência, negros e indígenas. Os blocos temáticos variam de infraestrutura, exatas e engenharias, até gestão governamental e administração pública.

