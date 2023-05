Governo lança concurso público para Funai e Ministério do Meio Ambiente

Apoie o 247

247 - Nesta terça-feira (2), o governo federal autorizou a realização de concursos públicos para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). De acordo com as portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU), os editais serão divulgados em até seis meses.

Essas medidas têm como objetivo preencher 98 vagas no MMA e 502 cargos no quadro de pessoal da Funai. No caso do Ministério do Meio Ambiente, as vagas são para o cargo de analista ambiental e exigem nível superior.

No concurso da Funai, os cargos disponíveis incluem 125 vagas para indigenista especializado e 31 vagas para engenheiro-agrônomo, todos de nível superior. As oportunidades de nível médio são exclusivamente para agente em indigenismo.

