Governo Lula anuncia pacote de R$ 250 milhões para conclusão de escolas

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (9) um pacote de investimentos de R$ 250 milhões para a conclusão de escolas e obras escolares em todas as regiões do País.

O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Segundo o ministro, serão 1236 obras escolares de educação infantil, fundamental e quadras esportivas em todo o país. Os pagamentos serão realizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atendendo municípios e estados.

"Essa é uma determinação do presidente Lula para garantir que todas as obras da Educação sejam concluídas. Em breve, o presidente irá anunciar um grande pacto de retomada das obras que estão paralisadas em todo país", afirmou Camilo Sanatana.

