Governo Lula avança na desbolsonarização da PRF e ganha apoio dos agentes

247 - A estratégia do governo Lula de desbolsonarizar a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que passou por um processo de militarização durante o governo de Jair Bolsonaro, vem ganhando adeptos dentro da corporação.

Em carta aberta assinada nominalmente por 150 agentes em atividade, além de 35 aposentados, o documento endereçado a Flávio Dino, ministro da Justiça, e entregue em 12 de janeiro, conta com representantes de 25 dos 26 estados e do Distrito Federal — a exceção é Roraima.

No documento de 13 páginas, ao qual o jornal O Globo teve acesso, o grupo elenca feitos positivos da corporação no passado, quando se destinavam apenas à sua atividade-fim ( patrulhamento de rodovias) e frisa que, “por todo esse histórico, a Polícia Rodoviária não merece que tenha sobre ela uma visão estigmatizada por eventuais ações ilegais de pessoas que fazem parte dos seus quadros, as quais devem, comprovando-se essas ilegalidades, ser responsabilizadas na forma da lei. Todos sabemos que a PRF é uma instituição de Estado e não de governo, todavia, ao que parece, alguns poucos deixaram que seus interesses pessoais sobressaíssem em detrimento de toda uma categoria”, destaca o documento.

Os signatários ainda se dizem “envergonhados” pelo papel que a PRF passou a assumir durante o governo Bolsonaro. “Nos sentimos muito envergonhados e humilhados em determinadas situações, principalmente, por atitudes isoladas de alguns servidores e de alguns gestores da mais alta cúpula da PRF”.

