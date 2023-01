Governo Lula decide extinguir diretoria agrícola do MRE e bancada do agro protesta

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que conta com mais de 300 parlamentares, disse que recebeu a informação com “preocupação” edit

247 - O novo governo Lula decidiu extinguir a diretoria agrícola do Ministério das Relações Exteriores (MRE). A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de domingo (1º). A diretoria agrícola será incorporada pelo “Departamento de Promoção Comercial, Investimentos e Agricultura”, que terá um diretor/diretora e outros quatro profissionais.

O departamento terá como objetivo “elaborar, acompanhar, propor, orientar e executar as atividades de promoção comercial e de atração de investimentos, em coordenação com as demais unidades responsáveis, nas áreas da indústria, da agricultura e de serviços, inclusive nos setores de energia, mineração e ciência, tecnologia e inovação”.

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que conta com mais de 300 parlamentares, protestou, dizendo que recebeu a informação com “preocupação”. A bancada do agro pediu para a equipe de Lula reconsiderar a decisão.

“Importante ressaltar que a pasta [o Ministério das Relações Exteriores] é de extrema importância para o desenvolvimento do setor agropecuário nacional, para as articulações internacionais e abertura de novos mercados e, por último, para a conscientização do mercado externo sobre a qualidade e origem dos produtos brasileiros”, disse a FPA em nota.

