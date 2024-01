Governo Lula espera realizar um novo Concurso Unificado em 2026, diz Esther Dweck

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A expectativa do governo federal é realizar novo Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) em 2026. A ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou, em entrevista ao Metrópoles, nesta quinta-feira (25), que o primeiro certame irá funcionar como avaliação para uma nova edição.

“Nossa ideia é que a gente possa de fato tornar isso uma coisa recorrente, fazer para as outras áreas que não vão ter o cadastro reserva. Então a gente está estudando isso. A nossa ideia é que a gente possa aprender com o primeiro”, destacou Esther Dweck.

continua após o anúncio

A ministra afirmou que, além dos nomeados ainda neste ano, a intenção é que o “Enem dos Concursos" tenha um cadastro reserva para os servidores. O primeiro "Enem dos Concursos" oferece 6.640 vagas para órgãos públicos federais. As provas irão ocorrer no dia 5 de maio, em 220 cidades espalhadas pelo Brasil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: