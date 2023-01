Governo Lula exonera presidente da Biblioteca Nacional

Ramiro Júnior, de extrema direita, foi responsável por entregar uma Medalha da Ordem do Mérito do Livro a Daniel Silveira e já citou Olavo de Carvalho edit

Apoie o 247

ICL

247 - Luiz Carlos Ramiro Júnior, de extrema direita, foi exonerado do cargo de presidente da Biblioteca Nacional. A medida foi publicada na edição desta segunda-feira (2) do Diário Oficial da União (DOU) e foi assinada por Rui Costa, ministro da Casa Civil.

Ramiro Júnior foi responsável por entregar uma Medalha da Ordem do Mérito do Livro ao bolsonarista Daniel Silveira, que foi preso no ano passado após atacar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em seu discurso de posse, também em 2022, ele levantou temas como o cancelamento de autores acusados de racismo, como Monteiro Lobato, e citou Olavo de Carvalho.

Além de Ramiro Júnior, o governo Lula também decretou a saída de outros nomes na cultura:

Larissa odrigues Peixoto Dutra do cargo de presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional);

João Carlos Nara Júnior do cargo de diretor-executivo da Fundação Biblioteca Nacional;

Pedro Machado Mastrobuono do cargo de presidente do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus);

Jessica Pinto Lima do cargo de secretária nacional de Direitos Autorais da Secretaria Especial de Cultura.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.