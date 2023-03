Governo Lula irá incentivar polícias nos estados a implementar câmeras corporais

Apoie o 247

247 - A administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá aumentar a alocação de recursos federais para a Segurança Pública nos estados e municípios que implementarem o uso de câmeras corporais nas polícias militares e guardas civis. Quanto às forças policiais da União, o governo federal obrigará o uso da equipamento em agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força Nacional de Segurança Pública e Polícia Penal Federal.

"As câmeras nos uniformes devem se tornar, segundo o governo federal, um 'eixo estruturante' da gestão de Lula na Segurança Pública. A administração petista pretende estabelecer uma marca na área e combater a imagem de que o partido daria pouca atenção ao combate ao crime", diz a reportagem do Estadão, que destaca o fato de que o projeto foi criado em São Paulo durante a gestão do governador João Doria, então no PSDB.

O secretário de Acesso à Justiça, Marivaldo Pereira, disse ao jornal paulistano que o exemplo do estado é usado como modelo e que a pasta está negociando um suporte do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para alavancar a medida nos estados e injetar recursos, além do Fundo Nacional de Segurança Pública (FUSP).

