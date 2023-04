Governo Lula negocia emprego na safra agrícola para quem recebe o Bolsa Família

Apoie o 247

ICL

247 — O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em negociações para garantir empregos temporários na safra agrícola para aqueles que recebem o Bolsa Família. A oferta de vagas temporárias ajudaria a evitar que esses cidadãos perdessem o benefício após a colheita.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), explicou que o setor agrícola enfrenta dificuldades para contratar trabalhadores com carteira assinada durante a safra, que pode durar no máximo 120 dias, dependendo do tipo de cultura plantada. Como resultado, os beneficiários do Bolsa Família correm o risco de serem excluídos do programa após a colheita.

Para contornar esse problema, o governo está considerando suspender ou reduzir o valor do Bolsa Família enquanto o beneficiário estiver empregado temporariamente. Dessa forma, o indivíduo permanecerá registrado no programa e receberá o benefício integral novamente quando o contrato de trabalho temporário terminar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.