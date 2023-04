Governo Lula vai anunciar plano emergencial para reforma agrária

Apoie o 247

247 - Durante evento organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar um "plano emergencial" para a reforma agrária no Brasil ainda em maio. O ministro disse que o plano está praticamente pronto e que será maior do que os planos dos primeiros anos dos governos anteriores de Lula.

Teixeira também rebateu as declarações do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que comparou as recentes ocupações do MST aos ataques golpistas de 8 de janeiro, informa o jornal O Globo.

“Não vejo nenhuma relação das ocupações do MST com 8 de janeiro; 8 de janeiro foi um ataque à democracia, uma destruição do patrimônio público, não há correlação entre ambas”, afirmou Teixeira.

Além disso, o governo e os parlamentares petistas estão preocupados com a criação de uma CPI do MST anunciada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O temor de desgaste que a comissão pode trazer cresceu com a possibilidade de que o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles seja o relator indicado. O MST também tem se articulado para tentar impedir o funcionamento da comissão.

