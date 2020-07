Governo manda Fiocruz indicar cloroquina como tratamento para Covid-19

O Ministério da Saúde orientou a Fiocruz a divulgar amplamente e recomendar o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento precoce de pacientes da Covid-19, contra recomendação médica edit

247 - Mesmo não havendo evidências científicas sobre a eficácia da cloroquina no tratamento inicial da Covid-19, o Ministério da Saúde quer que a Fiocruz, uma respeitada entidade científica, indique o medicamento.

A Fiocruz participa do estudo Solidarity, da Organização Mundial de Saúde (OMS), cujos testes com a cloroquina e a hidroxicloroquina foram suspensos há um mês porque todos os resultados obtidos apontaram que as substâncias "não reduziam a mortalidade dos pacientes".

Reportagem do Estadão informa que apesar disso, o secretário de atenção especializada à saúde, Luiz Otávio Franco Duarte, enviou um ofício endereçado à presidência da Fiocruz e à direção dos institutos Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI) e Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF), solicitando "a ampla divulgação desse tratamento".,

Em nota divulgada na quinta-feira, 16, o ministério confirmou que se trata de "de ofício de caráter administrativo para orientar os institutos e hospitais federais sobre a Nota Técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, que trata do enfrentamento precoce da Covid-19".

Perguntado sobre as evidências científicas que embasam tal recomendação, o Ministério da Saúde, sob a chefia do ministro interino general Eduardo Pazuello, não ofereceu nenhuma explicação.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 16, a Fiocruz afirma que "entende ser de competência dos médicos sua possível prescrição".

No fim da nota, a Fiocruz lembra que participa,"por designação do Ministério da Saude, e é responsável no Brasil pelo estudo clínico Solidariedade, que avalia a eficácia de medicamentos para a Covid 19". O estudo, conduzido globalmente pela OMS é aquele mesmo que concluiu pela ineficácia dos remédios.

