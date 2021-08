Governo não consegue aprovar no Congresso pauta que considera prioritária

Prioridades do governo estão paradas no Congresso edit

247 - Apesar de ter gasto dinheiro público para construir uma base política no Congresso Nacional, abrindo abrir os cofres a parlamentares por meio de esquemas como o do orçamento secreto, Bolsonaro não consegue aprovar os projetos que considera prioritários.

Desde que Arthur Lira (Progressistas-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) foram eleitos para a Câmara e para o Senado, o Congresso tem uma lista de 35 propostas para as quais Jair Bolsonaro pediu preferência. Esses projetos, porém, não andam, indica reportagem do Estado de S.Paulo.

Do total, 27 ficaram engavetados ou ainda não têm votação definitiva encaminhada nas duas Casas. Dentre estes, 16 foram aprovados em um dos dois plenários. Da lista de prioridades, no fim das contas, só oito matérias foram promulgadas ou sancionadas, entre as quais algumas que vinham em estágio avançado de maturação, como a autonomia do Banco Central e a que estabeleceu regras para informatização de órgãos públicos. Também já viraram lei o texto que estimulava a criação de startups e o que reforçava a prevenção ao superendividamento de idosos, ambos sem altos índices de dissenso.

Enquanto isso, Bolsonaro mobilizou sua base para tentar aprovar a PEC do voto impresso, sendo fragorosamente derrotado.

A iniciativa foi rejeitada mesmo com a liberação pelo governo de R$ 1 bilhão em emendas individuais às vésperas da votação, e com a realização de um desfile de blindados nas proximidades do Congresso.

