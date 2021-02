Governo negocia com Congresso bolsonarista plano econômico que inclui nova CPMF

247 - O Ministério da Economia quer negociar com a nova cúpula do Congresso um plano escalonado de medidas, entre elas a criação da nova CPMF.

De acordo com membros da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, a eleição de aliados do governo para o comando do Legislativo abriu uma janela de oportunidade que pode ser a última deste mandato do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O governo deve vir com tudo para aprovar as reformas administrativa e tributária e um novo imposto, a nova CPMF.

O governo tem pressa e quer aprovar tudo até setembro, pois considera que a partir daí deputados e senadores começarão a se envolver na preparação das eleições de 2022.

Guedes ligou para os novos presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente Arthur Lira e Rodrigo Pacheco e planeja conversar pessoalmente com os dois nos próximos dias, informa a Folha de S.Paulo.

As negociações com o Congresso devem ser abertas na próxima semana, depois que os deputados e senadores solucionarem embates internos, como brigas entre blocos partidários e discussões sobre o comando de comissões e a relatoria de propostas.

O conhecimento liberta. Saiba mais