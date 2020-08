Governo planeja voucher para creche e premiação em dinheiro para alunos com bom desempenho

O governo Bolsonaro está planejando instituir em um dos subprogramas em que será dividido o Renda Brasil, um voucher para que as mães de bebês a partir de seis meses e de crianças com até três anos possam matricular os filhos em creches particulares edit

247 - Segundo técnicos do Ministério da Economia ouvidos reservadamente pelo UOL, além de dar o sustento para as mães de baixa renda, é necessário garantir tempo para que elas se capacitem e tenham condições de ingressar no mercado de trabalho. Muitas jovens precisam cuidar dos filhos porque não conseguem vagas em creches públicas e ficam sem estudar ou trabalhar.

Para famílias com crianças e adolescentes matriculados no ensino fundamental e médio, o governo deve criar o subprograma Incentivo ao Mérito, em que os melhores alunos e atletas recebem premiações em dinheiro pelos bons resultados. Os critérios e os valores para essas premiações ainda estão em estudo, informa o UOL.

