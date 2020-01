Governo pretende rever 300 mil auxílios-doença

O governo Jair Bolsonaro quer evitar um possível aumento das despesas da Previdência, caso a força-tarefa consiga aumentar significativamente as concessões. O Executivo pode conter R$ 5 bilhões em 2020 com os cortes de benefícios que dependem de avaliação médica para serem mantidos edit

247 - O governo Jair Bolsonaro pretende rever os benefícios por incapacidade do INSS, com a convocação de mais de 300 mil beneficiários de auxílios-doença, de acordo com uma fonte do setor de perícias médicas da Previdência.

O Executivo quer evitar um possível aumento das despesas da Previdência, caso a força-tarefa consiga aumentar significativamente as concessões. Em 2020, os cortes de benefícios que dependem de avaliação médica para serem mantidos podem gerar uma economia de R$ 5 bilhões para a União.

A Secretaria de Previdência apenas reafirmou que pretende iniciar o pente-fino ainda neste mês. “O pente-fino dos benefícios por incapacidade está previsto para começar este mês. Em breve, será divulgado o cronograma de divulgação de resultados para 2020”, diz a nota da Secretaria de Previdência.