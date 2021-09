Governo prevê Bolsa Família de R$ 300 em novembro e dezembro

Apoie o 247

247 - O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal, afirmou nesta sexta-feira (17) que o governo pretende aumentar o valor do benefício médio do Bolsa Família dos atuais R$ 189 para cerca de R$ 300 em novembro e dezembro deste ano. Também foi informado que o número de famílias contempladas pelo programa passará de 14,6 milhões para 17 milhões. A informação foi publicada pelo portal G1.

"Terminando o auxílio emergencial [em outubro] cai no novo programa, nos últimos dois meses [de 2021]. Tem a compensação para novembro e dezembro, por isso foi editado o IOF. Para compensação do Auxílio Brasil [novo programa social, que entrará no lugar do Bolsa Família] de R$ 300", disse em evento transmitido pela internet.

Para subir o valor do Bolsa Família, Jair Bolsonaro assinou nessa quinta-feira (16) um decreto para aumentar, até o fim de 2021, a alíquota do IOF - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários.

