Governo publica exoneração de Ilona Becskeházy, ligada a Olavo de Carvalho

247 - O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (7) formalizou a exoneração de Ilona Becskeházy do cargo de secretária de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), informa reportagem do portal CNN Brasil.

Em seu lugar irá assumir a professora doutora Izabel Lima Pessoa, servidora de carreira da Capes.

O ministro da Educação Milton Ribeiro já havia antecipado durante a semana a exoneração de Becskeházy.

A reportagem ainda informa que a ex-secretária em diversas ocasiões defendeu posições de Olavo de Carvalho e se colocou como "contrária à aplicação da ideologia de gênero em sala de aula". A educadora apoiou, no cargo, políticas de alfabetização capitaneadas pelo secretário Carlos Nadalim.

