Governo se nega a revelar teste de coronavírus de Bolsonaro: "sigiloso"

247 - A presidência da República afirmou que são "sigilosos" os resultados dos testes de coronavírus feitos em Jair Bolsonaro, que fez os exames em 12 e 17 de março, após voltar de missão oficial nos Estados Unidos. Pelo menos menos 23 autoridades que estavam na comitiva presidencial naquela viagem contraíram o vírus.

Bolsonaro chegou a dizer que o teste deu resultado negativo para coronavírus nas duas vezes, mas nunca apresentou os documentos.

"As informações individualizadas sobre o assunto dizem respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas", afirmou a Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria de Governo da Presidência da República em resposta enviada ao portal Uol, após pedidos sobre os resultados dos exames. A solicitação foi feita no dia 23 de março via Lei de Acesso à Informação (LAI).

2- Cada vez mais o uso da Cloroquina se apresenta como algo eficaz. Dois renomados médicos no Brasil se recusaram a divulgar o que os curou da COVID-19. Seriam questões políticas, já que um pertence a equipe do Governador de SP? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 8, 2020

