Governo tenta impedir criação da CPI do Ministério da Educação

Requerimento para instalação da CPI já conta com 26 das 27 assinaturas necessárias edit

247 - O requerimento para instalação da CPI do MEC já conta com 26 assinaturas coletadas, de 27 necessárias. O objetivo é investigar denúncias de tráfico de influência no Ministério da Educação.

Senadores bolsonaristas tentam impedir a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Ministério da Educação (MEC) articulando a criação de outra CPI, mas dessa vez para investigar governos passados.

Simultaneamente, os senadores bolsonaristas estão realizando uma ofensiva para convencer os senadores que já assinaram o requerimento da CPI do MEC a retirar os apoiamentos.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que a abertura da CPI do MEC depende do crivo dele. Pacheco diz que não há um fato determinado que justifique a criação da CPI.

