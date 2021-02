Governo tentou trocar 'ditadura' por 'regime militar' em questão do Enem

247- A comissão criada pelo governo federal para inspecionar itens do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, sugeriu a troca do termo "ditadura" por "regime militar" em uma das perguntas barradas na área de Linguagens,Códigos e suas tecnologias. Segundo o parecer da comissão, publicado em reportagem do jornal o Globo, o termo geraria "leitura direcionada da história".

Segundo a reportagem, o documento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) com os pareceres da comissão, enviado pelo Ministério da Educação (MEC) à Câmara dos Deputados no dia 5 de fevereiro, não mostra a íntegra das questões barradas, mas apenas os motivos pelos quais foram desaconselhadas pelo grupo.

A ação faz parte do aparelhamento ideológico que Jair Bolsonaro promove nas instituições, ele que é abertamente um defensor da ditadura militar e que já fez a defesa do torturador Brilhante Ustra, enquanto deputado federal.

Além da recomendação para a troca dos termos "ditadura" e "regime militar", também na área de Linguagens, que teve 28 itens desaconselhados.

