Greta diz que Bolsonaro falha em ações climáticas e na pandemia e ameaça condições de vida para a humanidade

A ativista ambiental disse que Jair Bolsonaro falhou em tomar as medidas necessárias para "proteger as presentes e futuras condições de vida para a humanidade"

247 - Em coletiva da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a situação da pandemia da Covid-19 no mundo, a ativista ambiental Greta Thunberg, uma das convidadas, fez duras críticas a Jair Bolsonaro por falhar em tomar as medidas necessárias para "proteger as presentes e futuras condições de vida para a humanidade".

"O presidente Bolsonaro tem grande responsabilidade na questão climática e também na pandemia, sobretudo por conta da resposta (ruim) que o Brasil tem dado sobre a Covid-19. Ele falhou em ações climáticas e na pandemia", criticou a ativista.

Na coletiva, a OMS alertou para o aumento de casos e mortes pela Covid-19, puxados em grande parte pelo Brasil.

Nesta segunda (19), Greta anunciou que sua fundação doará € 100.000 para apoiar a iniciativa global Covax Facility, que distribui vacinas contra a Covid-19 para países em desenvolvimento. A ativista sueca também criticou países ricos pela desigualdade na distribuição dos imunizantes.

