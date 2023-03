Greve dos Metroviários em São Paulo: Paralisação começa à meia-noite de quinta-feira

As greves afetarão as linhas 1, 2 e 3, bem como a linha 15 do monotrilho. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás, operadas pela ViaMobilidade, funcionarão normalmente. edit

247 - O Sindicato dos Metroviários de São Paulo confirmou a greve a partir da meia-noite de quinta-feira. As linhas afetadas incluem as linhas 1, 2 e 3, além da linha 15 do monotrilho. No entanto, as linhas 4-Amarela e 5-Lilás, gerenciadas pela ViaMobilidade, manterão suas operações regulares.

A decisão foi tomada pelo sindicato após uma reunião com o Tribunal Regional do Trabalho. Os trabalhadores reivindicam o pagamento de um abono para compensar a ausência de participação nos lucros nos últimos anos.

Dessa forma, a partir da meia-noite de quinta-feira, os trens do metrô não circularão na cidade de São Paulo. Os metroviários realizarão outra assembleia às 18h de amanhã para decidir se a paralisação será mantida.

Devido intransigência do governo e direção do Metrô a categoria decretou greve a partir das 00h de 23/3 exigindo que a empresa pague nossos direitos.

Exigimos também o fim das terceirizações e abertura imediata de concurso público mediante o quadro defasado de funcionários.

Com a greve decretada, o pessoal do turno da tarde prolonga a sua jornada e o pessoal do turno noite não deve entrar para trabalhar.

É greve!

Categoria decide: é GREVE! A partir da ZERO HORA de 23/3

Devido intransigência do governo e do Metrô a categoria decretou greve exigindo que a empresa pague nossos direitos, tbm o fim das terceirizações e abertura de concurso público mediante o quadro defasado de funcionários. pic.twitter.com/6FjDGKcWAt — Metroviários(as) de SP (@Metroviarios_SP) March 23, 2023

