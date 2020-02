Greve dos petroleiros já atinge 12 refinarias e 4 terminais

Até o momento já são 12 as unidades de refino que estão sem rendição nos turnos e 04 terminais da Transpetro edit

FUP - A greve dos petroleiros, que teve início na madrugada deste sábado, ganhou a adesão pela manhã dos trabalhadores da Refinaria Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, e do Terminal Madre de Deus, na Bahia.

Até o momento já são 12 as unidades de refino que estão sem rendição nos turnos e 04 terminais da Transpetro, subsidiária da Petrobrás que também está sob risco de privatização e demissões.

