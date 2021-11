Gripado, Bolsonaro vai sem máscara em aglomeração do Leilão do 5G

Gripado, sem máscara e sem supostamente ter se vacinado contra a Covid, Bolsonaro ignorou o uso de máscara e participou de aglomeração com outros membros do governo, que ignoraram o fato edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Após conversar e posar para fotos com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, na manhã desta quinta-feira (4), Jair Bolsonaro avisou aos ocupantes do “cercadinho” que estava "gripado".

Com sintomas de gripe e sem supostamente ter se vacinado ainda contra a Covid -19, ele se dirigiu, sem máscara, à Anatel, para participar do leilão do 5G, ao lado dos ministros Fábio Faria (Comunicações), Ciro Nogueira (Casa Civil) e Paulo Guedes (Economia), e do presidente da Câmara, Arthur Lira.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE