Grupo armado ataca pedágio e concessionária em região de manifestação bolsonarista no Mato Grosso (vídeo)

247 - Um grupo de homens armados e encapuzados atacaram uma base da concessionária estatal MTPar, que administra a BR-163, na região de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, na noite de sábado (19). De acordo com o site O Antagonista, “no momento do ataque à base, havia bloqueios na região feitos por manifestantes contrários ao resultado das eleições.

Além do ataque à concessionária, as cancelas de pedágio instaladas no município matogrossense de Sorriso também foram danificadas e os funcionários tiveram de fugir do local às pressas. O grupo também teria ateado fogo em uma ambulância e em um caminhão-guincho.

Em um dos vídeos sobre o ataque que estão circuando nas redes sociais é possível ouvir um funcionário dizendo que o grupo era compostopor mais de pessoas. "Eram mais de dez. Estavam tudo armado. Eu pensando que era foguete. Os caras mandando eu sair: 'sai, sai, corre, corre'. Entraram atirando".

“A região é a mesma que concentra empresários suspeitos de ligação com atos antidemocráticos realizados após a vitória de Lula na corrida presidencial. Das 43 contas bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes, 24 são de Sorriso”, destaca a reportagem.

Ataque à base de apoio ao usuário da concessionária de pedágio de Lucas do Rio Verde-MT..."coincidentemente" onde estão ocorrendo protestos e obstrução de trechos da rodovia 163. pic.twitter.com/I1HJHhH2uL November 20, 2022

