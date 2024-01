Grupo especial deve discutir isenção fiscal a pastores evangélicos, diz senador

Apoie o 247

247 - O presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Senado, Carlos Viana (Podemos-MG), anunciou que concordou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em criar um grupo especial para discutir a questão da isenção tributária aos pastores evangélicos.

Na quarta-feira (17), a Receita Federal revogou uma decisão do governo Jair Bolsonaro que havia instituído a isenção tributária sobre os salários de pastores evangélicos. No entanto, o Tribunal de Contas da União (TCU) disse que o benefício é objeto de análise da Corte.

Segundo Viana, o objetivo das discussões é tomar uma decisão definitiva sobre o assunto de forma transparente. “Nós fizemos um acordo de que assim que os trabalhos legislativos terminarem a gente vai criar um grupo de parlamentares, representantes do Ministério da Fazenda e da Receita para que a gente possa sentar e resolver definitivamente essa questão, tornando transparente, inclusive, à todo o país o posicionamento dos lados”, disse Viana, citado pelo portal Congresso Em Foco.

A concessão da isenção aos líderes religiosos foi considerada atípica, uma vez que não passou pela avaliação da subsecretaria de tributação da Receita Federal. O fim da isenção provocou a revolta de bolsonaristas.

