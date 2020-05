Grupo fascista que quer "exterminar a esquerda" treina voluntários com ensinamentos de Olavo de Carvalho

247 - O grupo fascista “300 do Brasil”, liderado pela ativista de extrema direita Sara Winter, que prega aos seus quase 3 mil integrantes o uso de táticas de guerrilha para “exterminar a esquerda”, vem treinando seus seguidores, recrutados em sua maioria pelo Telegrama, com ensinamentos do guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho.

Segundo reportagem do jornal O Globo, as táticas do grupo seguiriam uma cartilha de 198 métodos de ação não violenta elaborada pelo guru Olavo de Carvalho. O treinamento passaria, ainda, por palestras por palestras, confecção e divulgação de cartazes, panfletos e pôsteres.

As redes sociais do grupo destacam que os seus integrantes “não são militantes, mas militares”. “Junte-se a nós. Seja parte do exército que vai exterminar a esquerda e a corrupção”, destaca uma das mensagens.

Parte dos integrantes do movimento radical está acampado no entorno da Praça dos Três Poderes, em Brasília, e ameaça invadir o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional para “defender” o governo Jair Bolsonaro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.