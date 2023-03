Grupo Judeus pela Democracia pede cassação de mandato de parlamentar que exaltou livro de Hitler

"Apologia ao nazismo no Brasil é crime e nazistas merecem cadeia", disse a entidade edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Grupo Judeus pela Democracia disse que o deputado estadual João Henrique Catan (PL-MS) precisa ter o mandato cassado após o parlamentar exaltar um livro de Adolf Hitler (1889-1945), que nasceu na Áustria e se mudou para a Alemanha, onde foi ditador.

"O mandato precisa ser cassado e o deputado, preso. Apologia ao nazismo no Brasil é crime e nazistas merecem cadeia", escreveu.

Na Alemanha, Hitler assumiu a liderança do Partido Nazista no começo da década de 20. Ele chegou ao poder no começo dos anos 30. Estatísticas apontam que pelo menos seis milhões de judeus foram mortos pelo regime nazista. Levando em conta o número total de mortes, há divergências entre números, variando de 10 a 40 milhões.

O mandato precisa ser cassado e o deputado, preso.



Apologia ao nazismo no Brasil é crime e nazistas merecem cadeia.



Ps: [email protected] é o endereço de email dele. Seria uma pena se a caixa de emails dele acordasse amanhã cheia de elogios. pic.twitter.com/WAyLtALwoq — Judeus pela Democracia - Oficial (@jpdoficial1) March 7, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.