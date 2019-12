Grupo ligado a deputado bolsonarista é investigado por divulgar vídeo batendo em boneco de Gilmar Mendes

A denúncia foi feita pela da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) na CPMI das Fake News. Segundo ela, o grupo denominado Movimento Conservador publicou vídeo em que usa armas de brinquedo e bate em um boneco com uma máscara do ministro dp STF Gilmar Mendes. Líder do grupo, Edson Saraiva, é chefe de gabinete do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP) edit

Revista Fórum - A denúncia, de acordo com nota do Painel, da Folha, deste domingo (29), foi da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) na CPMI das Fake News.

Segundo ela, o grupo denominado Movimento Conservador, da cidade de São José dos Campos, publicou vídeo em que usa armas de brinquedo e bate em um boneco vestido de preto com uma máscara do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O colega Alexandre de Moraes determinou a busca e apreensão na casa de Edson Saraiva, na semana passada e mandou a Polícia Federal (PF) colher depoimento de uma pessoa de São José.

Saraiva, além de presidente do Movimento Conservador, é chefe de gabinete do deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP). A medida foi tomada no âmbito do inquérito aberto para apurar notícias falsas contra integrantes do Supremo.