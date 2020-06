Grupo pede a embaixadores que rejeitem nomeação de Weintraub ao Banco Mundial

De acordo com carta assinada por artistas, intelectuais e lideranças políticas, Weintraub "é a antítese de tudo o que o Banco Mundial procura representar à política de desenvolvimento e ao multilateralismo". edit

247 - Carta assinada por 15 associações e mais de 130 personalidades de diversas áreas pede a embaixadores de oito países no Brasil que se posicionem contra a indicação de Abraham Weintraub, ministro demissionário da Educação, a um dos cargos de diretor do Banco Mundial.

O documento é assinado por personalidades como o empresário Philip Yang, o cantor Chico Buarque, a economista Laura Carvalho, o ex-ministro Rubens Ricupero.

O Banco Mundial confirmou que o governo brasileiro indicou Weintraub a um cargo, mas o seu nome ainda deve ser referendado pelos representantes de oito países que integram o grupo do qual o Brasil faz parte.

Na carta, os autores dizem que Weintraub pode causar "danos potencialmente irreparáveis" às "posições dos países dentro do Banco Mundial" e cita os ataques proferidos pelo então ministro a cidadãos comuns, jornalistas, parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a carta, Weintraub "é a antítese de tudo o que o Banco Mundial procura representar à política de desenvolvimento e ao multilateralismo".

Veja que assina o documento:

Entidades

Conectas Direitos Humanos

Instituto URBEM

US Network for Democracy in Brazil

Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP)

342Artes

342Amazônia

Associação Brasileira de ONGs (Abong)

Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades ( CEERT)

Ecoa

International Rivers

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC)

Instituto Socioambiental (ISA)

Instituto PACS

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC)

International Accountability Project

Pessoas

Philip Yang - empresário

Chico Buarque - músico

Laura Carvalho - economista

Rubens Ricupero - ex-ministro das Finanças

Izabella Teixeira - ex-ministra do Meio Ambiente

Thiago Amparo - advogado e professor, FGV

Ricardo Henriques - economista

Jorge Broide - psicanalista e professor da PUC / SP

José Roberto Rodrigues Afonso - economista, professor, IDP / Brasília e pesquisador, CAPP / Lisboa

Pascoal Soto - editor, Estação Brasil - Editora Sextante

José Pio Borges - ex-presidente do BNDES

Olívia Byington - cantora

Lília Moritz Schwarcz - historiadora, antropóloga e professora da USP

Elisa Lustosa Byington - historiadora

Márcia Tiburi - professora, Université Paris 8

Paloma Jorge Amado - escritor e ilustrador

Mirna Queiroz - editora

Marcos Amaro - empresário

Maria Cristina Nascimento - psicóloga

Hélio Mattar - empreendedor social

Evandro Affonso Ferreira - escritor

Sofia Carvalhosa - empresária

Octavio de Barros - economista

Maria Alice Setubal - socióloga e presidente da Fundação Tide Setubal

Patrícia Melo - escritora

John Neschling - maestro

Regina Dalcastagnè - professora, UnB

Fifi Tong - fotógrafo

Silvana Gontijo - escritora e jornalista

Arthur Nestrovski - diretor artístico, Orquestra Sinfônica de São Paulo

Maria Guimarães - aposentada

Paulo Betti - ator

Enrique Dias - ator

Tuca Andrade - atriz

Rachel Ripani - atriz

Maria Gal - atriz

Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer - antropóloga e advogada

Vera Lustosa

Maria Rita Lustosa Byington - médica e doutora em saúde pública - Instituto Nacional de Câncer

Fernando Meirelles - diretor de cinema

Mari Stockler - empreendedor cultural

Carlito Carvalhosa - artista plástico

Luiz Henrique Ligabue Ferreira da Silva - jornalista

Mara Fainziliber

Joselia Aguiar - jornalista e escritora

Pedro Rossi - professor do Instituto de Economia - Unicamp

Deborah Barros Leal Farias - professora da Universidade de Nova Gales do Sul (UNSW)

Rosangela Rondon Rossi - educadora

José Zimmerman

Almara Mendes - atriz

Lisiane Mossmann - jornalista

Enrique Diaz - ator e diretor

Mariana Lima - atriz

Soraya Ravenle - atriz e cantora

Nelson Cesar de Assis Fonseca - produtor artístico e jornalista

Renata Melo - dentista

Cristiana Gonçalves Maia - produtora cultural

Beatriz Bracher - escritor

Ivo Herzog - presidente do conselho do Instituto Vladimir Herzog

Zita Carvalhosa - produtor audiovisual

Renata de Almeida - produtora e curadora

Mariana Mollica - psicóloga e professora da UFRJ

Ricardo Ramos Filho - escritor e presidente da UBE (União Brasileira de Escritores).

Luciana Boiteux - advogada e professora da UFRJ

Marcelo Auler - jornalista

Luiz Fernando Emediato - escritor e editor da Geração Editorial

Andrea Beltrão - atriz e produtora

Ricardo Abramovay - sociólogo e professor da USP

Lis Almeida - educadora

Justine Otondo- produtor de cinema

Moritz Kon - psicanalista e professor

Berenice Bento - socióloga e professora, UnB

Simone Meucci - socióloga e professora da UFPR

Isabel Joffily - diretora de cinema

Pedro Meira Monteiro - professor da Universidade de Princeton

Eliane Veras Soares - socióloga e professora, UFPE

Gláucia Villas - professora, UFRJ

Diane Maia - produtor de cinema

Maria Luiza Lins e Silva Pires - produtora

Louise Botkay - diretora de fotografia

Els Lagrou - antropólogo e professor da UFRJ

Samuel Mendonça - professor, PUC Campinas

Rodrigo Salles Pereira dos Santos - professor, UFRJ

Heloisa Buarque de Almeida - antropóloga e professora da USP

Lisandro Rodrigues de Almeida Braga - professor, UFPR

Silke Weber - professor aposentado

Glória Afflalo - designer e empresária

André Botelho - sociólogo

Monique Gardenberg - produtor de cinema

Elisabeth Maria Sawaya Kaphan - tradutora

Angela Figueiredo - atriz e produtora cultural

Fabio Caruso Cury - advogado

Marcy Junqueira - especialista em comunicação

Rodrigo Salomão - roteirista

Silvia Helena Callas - médica, Hospital Sírio Libanês

Sandra Miyatake Sakamoto - professora

Cynthia Lins Hamlin - socióloga e professora da UFPE

José Reginaldo Santos Gonçalves - antropólogo, UFRJ / CNPq

Bila Sorj - socióloga

Ana Paula Hey - socióloga e professora da USP

Regina Scarpa - educadora

Jorge Schwartz - professor, USP

Francisco Bosco - ensaísta e doutorado, UFRJ

Saulo Neiva - professor, Universidade Clermont Auvergne

Deputado Túlio Gadêlha Sales de Melo

Qualquer Trajber Waisbich - psicanalista

Guilherme Teixeira Wisnik - professor (FAU/USP)

Estevão Horvath - advogado

Bruna Rodrigues Andrade - estudante de graduação (FGV e USP)

Adriano Chan - professor e compositor

Ana Lúcia de Sousa - professora, UFRR

Renato Donadon - professor

Beatriz de Castro Reinach - professora

Luciana Saddi - psicanalista e escritora

Laura Trajber Waisbich - cientista político, Universidade de Cambridge

Silvia Korytnicki - professora

Lili Rochlitz Quintao - psicanalista

Eder Quintao - médico e professor da USP

Bianca De Felippes - produtora artística

Carlos Henrique Corrêa da Silva - jornalista e radialista

Luciana Coutinho Passos - advogada

Camila Fernanda Groch - produtora audiovisual

José Celso Cardoso Jr - economista

Ana Crelia Penha Dias - professora

Cristina Makarenko - médica

Fernando Rabossi - professor, UFRJ

Renata Villa de Santana - advogada

Camila Manfredini de Abreu - advogada

Andrea Balan - professora, USP

Eugênio Bucci - professor, ECA / USP

Silvana Buzato - bióloga e professora da USP

Marúcia Cabral - analista de sistemas

Luiz Bolognesi - produtor de cinema

Afonso Borges - jornalista

Maria Luisa Sandoval Schmidt - professora aposentada da USP

Lúcia Cortez Mendonça - psicanalista

Maria Paula Dallari Bucci - professora, USP

Carlos José Teixeira de Toledo - Procurador do Estado e professor

Gustavo Steinberg - produtor e empresário de cinema

Paulo Henrique Martins - professor, UFPE

Murilo Gaspardo - professor, UNESP

Marina Giovedi Arnoldi - advogada

Juliana Vieira dos Santos - advogada, Harvard Law School LL.M

Belinda Mandelbaum - professora, USP

Carlos Cézar Mascarenhas de Souza - professor, UFS

Marcia Regina Manfredini de Abreu - nutricionista

Daniela Thomas - produtor de cinema

Gustavo Palagi Gonzalez Vicente - advogado

Vivian Massignan - arquiteta

Monique Lisboa - advogada

Alberto da Câmara Lima Falcão - auditor fiscal

Renato Leonardo Belfiore Neto - advogado

Otavio Marques da Costa - editor, Companhia das Letras

Clara Ramos - produtora audiovisual

Laura Redondo de Campos - mestranda, PUC-SP

João Guilherme Ripper - compositor e presidente da Academia Brasileira de Música

Regina Maurício da Rocha - arquiteta

Regina Burt - empresária

Marcia Contins - antropóloga, UERJ

Congressista Alessandro Molon

Paulo Esteves - IRI / PUC-Rio

Tony Bellotto - músico e escritor

Vera Lucas - jornalista aposentada

Gustavo Martineli Massola - professor, USP

Karina Cattini Maluf - especialista em publicidade

Mara M. de Andréa - bióloga e pesquisadora aposentada

Lucilene Danciguer - consultora

Carolina Gabas Stuchi - professora, UFABC

George Balster Martins - físico

Marisa Alves Vilarino - aposentada e pesquisadora

Paula da Fonseca Nogueira - designer

Geraldo Lippel - professor da UFRJ

Dawisson Belém Lopes - professor, UFMG

Luiz Schwarcz - editor

Raquel Santos Garcia - antropóloga

Pedro Cirilo da Cruz Lima - empresário

Maria Denise Guedes - professora, UNESP

Mateus Miranda Moreira - executivo de vendas

Lygia Reinach - artista

Nelson Waisbich - engenheiro

Marcia Beatriz Bello Pacheco - escritora e autora de teatro

Flavia de Campos Mello - professora, PUC-SP

Juliana Leroy Davis - pesquisadora, UFMG

Marcelo Bratke - músico e maestro

Marianita Luzzati - artista plástica

Alexandra Loras - antigo consulado francês

Marcelo Xavier Freitas Crespo - advogado

Mario Sergio Medeiros - dramaturgo e diretor

Renata Cesar de Oliveira - Doutoranda, HCTE / UFRJ

Mariza Melo - especialista em restauração

Fernando Alves Pinto - ator e músico

Celso Seabra Santiago - cenógrafo

Margarete Taqueti - produtora audiovisual

Rachel Ripani

Antoniela Canto - atriz

Antonio Carlos Pasolini - jornalista

Luiz Eduardo Soares - antropólogo, escritor e professor, UFRJ

Izabele Menezes da costa - assistente administrativo

Miriam Gomes Saraiva - professora, UERJ

Luciana Sérvulo da Cunha - documentarista e diretora artística

André Fernandes - jornalista

Wagner Cardoso Ferreira

Vânia Maria Lourenço Sanches - Doutoranda, UERJ

Ana Maria Costa - médica, professora e diretora, CEBES - Centro Brasileiro de Estudos de Saúde

Fabiane Dal-Ri - nutricionista

Tatiana Salem Levy - escritor

Rita Maria Manso de Barros - professora

Ana Isa Lepsch

Stela Freitas - atriz

Hugo Fernandes Junior - médico

Denise Spada - empresária

Maria Luisa Rodriguez - psicanalista

Conrado Hubner - professor da USP

Danielle Rached - professora

Maria Helena de Barros Pimentel - advogada

Sandra Albernaz de Medeiros - professora aposentada

Micheliny Verunschk - escritor

Lucia Maria de Freitas Perez - professora, UNIRIO

Vera Zimmermann - atriz

Maria A Davoli - psicóloga

Maria Ligaya Fujita - aposentada, ONU

Lusmarina Campos Garcia - teóloga, pastor e pesquisadora, UFRJ

Charles Gomes - membro sênior da Escola Munk de Assuntos Globais e Políticas Públicas

Betty Emilia Prado de Tullio - empresária

Maria Eduarda Pires - arquiteta

Martha Furquim Sim - padeiro

Liana Albernaz de Melo Bastos - professora, UFRJ

Branca Szafir - psicóloga

Izidoro Jeronimo da Rocha - arquiteto

Soneide de Sales Lima

Fernanda Brack Bungner - professora

Ceci Constant Lohmann - psicanalista

Celso Adolfo - compositor

Aparecida Rosângela Silveira - professora da Universidade Estadual de Montes Claros / MG

Neila Ruiz Alfonzo - professora de música

Maria Inês Anachoreta - professora, UERJ

Ruth Slinger

Ana Maria Soares - psicóloga

Wilson Ramos Filho - presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora

Anete dos Santos Simões - advogado

Ernesto Piccolo

Ernesto Tzirulnik

Paulo Cesar Azevedo Ribeiro - professor

Rejane Bueno Guerra - jornalista

João Gabriel Rabello Sodré - Doutorando, Departamento de História / Universidade de Georgetown

Bernadete Lou - fotojornalista

Ana Claudia Jordão - psicanalista

Anna Helena Altenfelder - educadora

Giovani Saavedra - presidente, Associação Brasileira de Auditoria, Riscos e Compliance

Senador Jean Paul Prates

Deputado Edmilson Rodrigues

Áurea Carolina, ex-deputada federal e ex-vereadora

Deputado Marcelo Freixo

Deputada Luiza Erundina

Xando Graça - ator

