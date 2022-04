Grupo Prerrogativas destaca fracasso de Moro: 'ex-juiz herói'

Apoie o 247

ICL

247 - A nota do Grupo Prerrogativas publicou nota contra o ex- juiz parcial Sergio Moro (União Brasil), destacando que “deve haver algo de errado com a gestão de carreira de um profissional que, no espaço de três anos e meio, se converte em: ex-juiz herói; ex-pretenso pensionista da União, sem previsão legal; ex-superministro de Estado; ex-quase futuro ministro do Supremo; ex-advogado iniciante; ex-parecerista de um parecer somente; ex-diretor de consultoria internacional que administrava empresas levadas à bancarrota por sua atuação judicial; ex-articulista contratado por blog de extrema direita, com dois artigos publicados; ex-empregado assalariado de partido político; ex-candidato a presidente da República; ex-possível candidato a senador da República”.

“Bem, depois desse percurso trôpego, vertiginoso, sórdido e oportunista, cremos que Sergio Moro precise urgentemente de um coach minimamente eficaz, caso contrário chegará a ser ex-candidato derrotado a deputado federal. Grupo Prerrogativas, 01 de abril de 2022”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE