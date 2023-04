Grupo Prerrogativas presta solidariedade a Dino por xingamentos recebidos na Câmara dos Deputados

"Um triste espetáculo", diz a nota do Prerrogativas sobre o episódio edit

Apoie o 247

ICL

247 - O grupo Prerrogativas, composto por juristas, advogados e defensores públicos, fez uma nota em apoio ao ministro da Justiça, Flávio Dino, após ele ter sido chamado de "fujão" na sessão da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) realizada na terça-feira (11), informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo

A audiência foi marcada por xingamentos, discussões e interrupções, que levou ao encerramento do encontro antes do final.

"Um triste espetáculo", diz a nota do Prerrogativas sobre o episódio, assinalando que o Parlamento não é lugar para "ofensas pessoais [...] para aqueles que, convidados ou convocados a prestar esclarecimentos, devem ter sua dignidade preservada".

"O grupo manifesta seu mais profundo repúdio aos parlamentares que não se mostraram a altura do mandato recebido, utilizando palavras chulas".

Leia a íntegra do documento:

"O Grupo Prerrogativas, coletivo que reúne professora(e)s, advogada(o)s dos setores públicos e privado, defensores públicos e também magistrada(o)s e Membros do Ministério Público aposentados, vem a público manifestar-se a respeito dos graves fatos ocorridos em 11/04/2023, na Comissão de Segurança Pública da Câmara de Deputados.

Ressalta seu apreço pelo Parlamento brasileiro, local de conciliação, respeito as diferenças e deliberações importantes para a nação, pois nesse local privilegiado que são traçadas as linhas mestras do ordenamento jurídico e social brasileiro.

Mas o Parlamento não é um espaço para altercações físicas, ofensas pessoais ou agressões físicas e morais aos seus integrantes ou para aqueles que, convidados ou convocados a prestar esclarecimentos, devem ter sua dignidade preservada.

Sem dúvida o triste espetáculo proporcionado no dia 11/04/2023 por um grande número de parlamentares presentes nessa comissão, quando da oitiva do eminente ministro da Justiça Flávio Dino de Castro e Costa, desonra o Parlamento brasileiro, ofende os brasileiros que acompanham os trabalhos dessa importante comissão, ainda mais no presente momento que vivemos uma espiral de violência e ódio, vitimando inclusive crianças inocentes e menospreza os votos recebidos de boa-fé da população que os elegeu.

O grupo Prerrogativas manifesta uma vez mais sua solidariedade e apoio ao ministro da Justiça.

Reitera sua plena confiança na forma pela qual o ministro Flávio Dino tem conduzido a pasta da Justiça.

O grupo manifesta seu mais profundo repúdio aos parlamentares que não se mostraram à altura do mandato recebido, utilizando palavras chulas, manifestando posições desarrazoadas e alheias ao espírito democrático que deve nortear o debate parlamentar.

Espera, como toda a sociedade brasileira, que os comportamentos ofensivos sejam objeto de apuração pelas comissões competentes do Parlamento brasileiro, em especial pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e devidamente sancionados, no que couber, apelando ao presidente da Câmara de Deputados, o deputado federal Arthur Lira quem, usando de sua liderança, evite a repetição de episódios lamentáveis como o de ontem, para o bem do Parlamento e da nação e que essa importante comissão esteja a altura das expectativas dos eleitores."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.