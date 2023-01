Grupo Prerrogativas pretende acionar a Justiça para obrigar Múcio a acabar com atos golpistas em frente aos quartéis

Apoie o 247

247 - O grupo Prerrogativas, integrado por juristas, formado por juristas e advogados, pretende acionar Justiça para que o Ministério da Defesa, comandado por José Múcio Monteiro, determine a mobilização dos acampamentos golpistas montados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em frente aos quartéis-generais do Exército.

“O governo precisa ter ações enérgicas e pedagógicas. As pessoas que estão ali não estão protestando por direitos ou contra a fome no país. Elas estão incitando o ódio, numa tentativa clara de estimular um golpe militar, o que é intolerável", disse o jurista e coordenador do Grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

Carvalho disse, ainda, que respeita e admira o ministro José Múcio, mas afirmou ser "inaceitável que as manifestações antidemocráticas não tenham sido duramente repreendidas”.

