Grupo Prerrogativas tem expectativa de que Múcio acabe com atos golpistas em quartéis

247 - O grupo Prerrogativas suspendeu a iniciativa de acionar a Justiça para obrigar o Ministério da Defesa, comandado por José Múcio, a desmontar os acampamentos golpistas de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) em frente a unidades do Exército, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

As manifestações já incluíram atos de terrorismo, depredações, agressões, sabotagem, saques, sequestro e tentativa de homicídio.

O ministro afirmou que os atos fazem parte da democracia e que tem até familiares nos acampamentos. Ele disse acreditar que as manifestações vão se desfazer com o tempo, sem a necessidade de repressão.

O Prerrogativas debateu a ideia de ir à Justiça, e seu coordenador, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, chegou a afirmar que atos de incitação ao ódio para estimular um golpe no país são intoleráveis. Ele e Múcio, no entanto, conversaram. O advogado diz que "renovou" a sua confiança no ministro e afirmou que o grupo aguardará o caminho da conciliação.

