Grupos de WhatsApp 'Evangélicos com Lula' integram estratégia do PT para furar bolha bolsonarista

247 - A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está dando início a uma ofensiva nas redes sociais voltada para o eleitorado evangélico, uma das bases de apoio do bolsonarismo. De acordo com o jornal O Globo, o PT vem criando dezenas de grupos no WhatsApp com mensagens voltadas para esse segmento.

“A estratégia do partido é reunir nesses espaços religiosos que já são simpatizantes de Lula. Nos grupos, eles recebem de coordenadores ligados ao partido tarefas e materiais para distribuir em suas próprias redes — e nas de suas respectivas igrejas — com o objetivo de combater fake news sobre o PT, atrair indecisos e criar campanhas negativas contra Bolsonaro. Grande parte dos conteúdos são sobre a agenda de costumes e buscam mostrar que Lula é contra pautas como o aborto e a legalização das drogas”, ressalta a reportagem.

Um outro ponto é promover um ambiente seguro para os evangélicos que possuem posicionamento de esquerda possam se expressar sem virarem alvo de perseguição política por parte de líderes religiosos ou de outros fiéis que apoiam Jair Bolsonaro (PL), além de possibilitar a veiculação de denúncias contra pastores bolsonaristas que divulgam fake news associando a esquerda a valores contrários à fé cristã.

Na quarta-feira (19), Lula divulgou uma carta aberta ao eleitorado evangélico em que reafirma seus valores cristãos e se compromete com a defesa da liberdade religiosa no Brasil.

