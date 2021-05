GSI detecta sinais de manifestação contra Bolsonaro durante passeio de moto neste domingo no Rio

Agenda do Poder - O Gabinete de Segurança Institucional já detectou sinais de que o presidente Jair Bolsonaro pode ser alvo de manifestações neste domingo, 23, durante o passeio de moto programado para percorrer da Barra da Tijuca ao Aterro do Flamengo, cortando toda a Zona Sul.



Diferentemente de Brasília, onde Bolsonaro fez programação semelhante há três semanas, o Rio é uma cidade com histórica tradição de oposição ao Governo central, característica agravada pelo comportamento beligerante e irresponsável do presidente durante a pandemia. A possibilidade de protesto aumenta em decorrência do roteiro escolhido, a Zona Sul, reduto da esquerda carioca.



Segundo Lauro Jardim, de O Globo, o GSI, responsável pela segurança do presidente, está extremamente preocupado com roteiro escolhido.

