GSI impõe sigilo sobre visitas a Lula no Palácio da Alvorada

247 - O governo colocou sob sigilo as visitas feitas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Alvorada. Segundo a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles, o “Gabinete de Segurança Institucional afirmou que “os registros de acessos ao Palácio da Alvorada, a partir de 1º de janeiro de 2023, possuem classificação sigilosa no grau RESERVADO”.

Segundo o GSI, o sigilo foi imposto por razões de segurança. “As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição”, destaca um trecho da nota do GSI sobre o assunto, segundo a reportagem.

O sigilo começou a valer no mesmo dia em que o governo Lula derrubou dois decretos que impunham sigilo sobre documentos da gestão Jair Bolsonaro (PL), incluindo o que tratava dos nomes dos visitantes do Palácio da Alvorada.

