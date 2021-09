Guedes anuncia "plano de 10 anos" da direita: liquidar a Previdência e privatizar todas as estatais, inclusive Petrobrás e BB

Ministro da Economia diz que projeto é privatizar as estatais de maneira irrestrita: "Petrobras, Banco do Brasil, todo mundo entrando na fila, sendo vendido" edit

Reuters - O ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou nesta segunda-feira (27) que o plano do governo Bolsonaro para um horizonte de dez anos contempla privatizar as estatais de maneira irrestrita, incluindo a Petrobrás e o Banco do Brasil.

Ao participar de evento promovido pela International Chamber of Commerce -ICC Brasil, ele afirmou que esse é um dos vetores "muito claros" para o futuro, assim como alterações no regime de Previdência.

"Se você pergunta: o que você gostaria de fazer nos próximos 10 anos? Mudar o regime previdenciário para capitalização. O Brasil vai crescer 5% ao ano, em vez de crescer 2%, 3%", disse ele, pontuando que a reforma já feita pelo governo Jair Bolsonaro foi razoável, mas não transformadora.

"Qual o plano para os próximos dez anos? Continuar com as privatizações. Petrobras, Banco do Brasil, todo mundo entrando na fila, sendo vendido e isso sendo transformado em dividendos sociais", acrescentou.

