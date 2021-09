Guedes defende manifestações golpistas de Bolsonaro: 'transpassou território com palavras, mas nunca com ações'

Apoie o 247

Clube de Economia

Marcela Ayres, Reuters - O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta sexta-feira que o presidente Jair Bolsonaro durante as manifestações do 7 de Setembro transpassou seu território com palavras, mas nunca com ações.

Ao participar de conferência promovida pelo Credit Suisse, Guedes pontuou que, quando alguém transpassa seu território, as outras instituições aparecem e colocam os transgressores de volta às quatro linhas.

"Somos humanos, cometemos erros, em algumas vezes transpassamos território", afirmou ele, em inglês.

PUBLICIDADE

Guedes destacou ainda que o presidente fez declaração pública na véspera frisando que não estava conclamando movimento contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE