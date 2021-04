Guedes diz que usou "imagem infeliz" ao falar que "chinês inventou o vírus"

Em fala atrapalhada, o ministro tratou de colocar panos quentes sobre a situação e evitar conflitos maiores com o país que é o principal parceiro comercial do Brasil e um dos maiores produtores de vacinas do mundo edit

247 - Em entrevista coletiva na noite desta terça-feira (27), o ministro da Economia, Paulo Guedes, em uma fala atrapalhada, pediu desculpas por ter dito mais cedo que a China "inventou o vírus" da Covid-19, classificando o episódio como "uma imagem infeliz".

Guedes tentou se justificar dizendo que sua intenção era enfatizar a capacidade do setor privado dos Estados Unidos de produzir uma reposta rápida, uma vacina, para um vírus "desconhecido" e que "veio de fora". "Eu quis dar esse exemplo: um vírus que veio de fora e atinge uma economia de mercado forte, como são os Estados Unidos, mesmo que eles desconheçam o vírus... Você sabe que na China teve a gripe aviária, teve a gripe suína e teve agora a Covid-19. Então são vírus que a população da China já foi exposta a isso. Então foi nesse sentido que eu disse: olha, uma coisa que veio de fora e atinge uma economia de mercado forte, como os Estados Unidos, e encontra empresas como Pfizer, como Roche, empresas que têm capacidade de pesquisa, eu quis dar a importância do setor privado de como ele consegue produzir respostas. Então mesmo um vírus desconhecido, que veio de fora, eles conseguiram fazer uma vacina que parece mais eficaz ainda do que a da própria região de onde saiu o vírus".

O ministro aproveitou para jogar panos quentes sobre a situação e tentar evitar qualquer tipo de conflito maior com a China, principal parceiro comercial do Brasil e um dos maiores produtores de vacinas do mundo. Guedes inclusive revelou que foi imunizado contra a Covid-19 com a CoronaVac, imunizante chinês, tendo sido a segunda dose aplicada no último domingo (25). "Nós somos muito gratos à China por ter nos enviado a vacina. Eu tomei a CoronaVac. Eu não vou falar mal da vacina. Eu estava querendo enfatizar a importância do setor privado na pandemia".

