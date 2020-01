Guedes em Davos: vamos implantar "gigantesco vouchers para educação"

247 - Em Davos, na Suíça, participando do Fórum Econômico Mundial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira (21), que o governo deve vai implantar o programa de vouchers para educação na primeira infância como parte de sua agenda para o que chama de "combate à desigualdade".

Especialistas apontam que a medida é abre caminho para setores empresariais, que estão ávidos pela privatização dos recursos destinados à educação pública. O sistema foi testado na Universidade do Chile, onde Guedes deu aulas, à época sob intervenção da ditadura de Augusto Pinochet.

"Precisamos investir na educação e, quanto mais cedo, melhor", disse Guedes, durante o “Strategic Outlook: Latin America” em que foi questionado por uma participante do evento sobre a agenda dos países para a juventude e o combate à desigualdade.

"Então, vamos apoiar um gigantesco [programa de] vouchers para educação nos primeiros estágios", acrescentou, sem entrar em detalhes sobre como funcionaria o programa.

Estranhamente, o ministro da Economia de Jair Bolsonaro citou dois países comunistas para exaltar suas políticas para retirar o povo da pobreza.

"Nunca na história da humanidade tantas pessoas deixaram a pobreza em países como Índia, China e Vietnã", disse Guedes. "Eles estão escapando da pobreza usando as mesmas ferramentas que nós não estamos usando: mercados, competição", completou.

Guedes disse ainda que a reforma da Previdência aprovada no ano passado foi totalmente focada nos jovens, e citou a agenda de desoneração de salários para a contratação de jovens. Não falou que a reforma aumentou o tempo de contribuição da aposentadoria no Brasil, o que vai fazer com que os trabalhadores se aposentem mais velhos do que no sistema anterior, mas fez questão de lamentar que o fato de o sistema de capitalização na Previdência, proposto pelo governo, não ter sido aprovado pelo Congresso.