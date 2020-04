Guedes fala com Gilmar Mendes e decide acelerar pagamento dos R$ 600

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, conversou nesta terça-feira (31) com o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e ficou convencido de que é possível acelerar o pagamento de R$ 600 por mês para trabalhadores informais e vulneráveis durante três meses por conta do coronavírus, que infeccionou quase 6 mil e matou pelo menos 203 pessoas no Brasil, de acordo com dados oficiais.

“Nós temos uma burocracia dentro da máquina pública que apresentou vários obstáculos, dizendo que ainda não estava clara a fonte de receita. Mas vou resolver isso hoje [4ª feira]”, afirmou Guedes ao Poder360.

Em conversas com seus assessores diretos na Economia, o ministro chegou a ouvir frases como: “Se o sr. fizer isso sem uma emenda constitucional o sr. vai ser responsável pelo impeachment do presidente da República”.

De acordo com o ministro do STF, seria possível buscar meios legais para acelerar o pagamento sem a necessidade de aprovar uma emenda constitucional.

O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, disse que esse obstáculo já está superado. “O presidente assinou a sanção ontem [31.mar.2020] por volta de 9h da noite”.

