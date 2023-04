Há 50 anos no país, Makro vai fechar lojas e encerrar atividades

O Santander foi contratado para encontrar um comprador para as lojas remanescentes edit

247 - O Makro, que está presente no Brasil há cinco décadas, está se preparando para deixar o país. A rede já havia repassado 30 lojas para o Atacadão há dois anos, e agora planeja vender seus 24 pontos de venda restantes.

O Santander foi contratado para encontrar um comprador, e a empresa holandesa SHV espera obter cerca de R$ 2 bilhões com a venda das lojas.

A redução da operação do Makro deixou a empresa pouco competitiva em relação a gigantes como Atacadão e Assaí, que têm feito forte expansão. Além disso, a matriz já havia deixado o negócio de varejo na Europa há mais de 20 anos.

O Makro foi um dos pioneiros no segmento de atacarejo no país, mas perdeu a explosão do setor por muito tempo, limitando sua clientela ao "passaporte" Makro. Embora tenha aberto suas portas para o consumidor final, aceitando cartões de crédito e débito, não foi suficiente para recuperar o tempo perdido.

(Artigo escrito com uso de inteligência artificial)

