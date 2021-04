Há exatamente um ano, Bolsonaro respondeu "e daí?" ao ser informado sobre os mais de 5 mil mortos pela Covid-19 (vídeo)

No dia 28 de abril do ano passado, Jair Bolsonaro respondeu "e daí?" ao ser informado que o Brasil havia ultrapassado a China em número de mortes pela Covid-19. Um ano após a declaração de Bolsonaro, o Brasil registra 395.324 mortes em decorrência da doença edit

247 - Há exatamente um ano, ao ser informado que o Brasil havia registrado 474 novas mortes porCovid-19, totalizando 5.017 óbitos, número maior que o da China, Jair Bolsonaro demonstrou sua indiferença para com as vítimas da pandemia ao responder com um “e daí?”. Logo em seguida, ele ironizou a situação. “Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”, disse na ocasião.

Um ano após a declaração de Bolsonaro, o Brasil registra 395.324 mortes em decorrência do descontrole da pandemia no Brasil.

Confira no vídeo.













O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.