Hackers ligados a Daniel Vorcaro tentaram invadir celular de Lauro Jardim, diz PF

247 - A investigação da Polícia Federal sobre a organização criminosa ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro revelou uma tentativa de invasão ao celular do colunista Lauro Jardim, de O Globo. Segundo a PF, o ataque teria sido solicitado pelo próprio Vorcaro, preso em março sob suspeita de planejar um falso assalto para “prejudicar violentamente” o jornalista. A tentativa ocorreu em julho do ano passado, conforme mensagens analisadas pelos investigadores.

Nas conversas, Vorcaro afirma: “Preciso hackear esse Lauro”. Luiz Phillipi Mourão, conhecido como “Sicário”, respondeu: “Vou mandar fazer isto”. Em seguida, disse ter acionado “os meninos”, grupo apontado como responsável pelos ataques cibernéticos.

De acordo com a investigação, a estratégia envolvia marcar uma falsa reunião virtual com Lauro Jardim e enviar um link fraudulento para obter acesso aos dados do celular do jornalista.

A PF afirma que o grupo “Os Meninos” era especializado em invasões telemáticas, monitoramento ilegal e derrubada de perfis digitais. Os hackers, segundo a apuração, recebiam cerca de R$ 75 mil mensais e atuavam subordinados a Mourão, que morreu após ser preso em uma fase anterior da operação.