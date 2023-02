Hackers podem ter adulterado carteira de vacinação de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - As investigações conduzidas pela Controladoria-Geral da União (CGU), que confirmou a existência de um registro que comprova a imunização de Jair Bolsonaro contra a Covid-19, se debruçam sobre a possibilidade de hackers terem adulterado a carteira digital de vacinação do ex-chefe do Executivo.

Informações do Ministério da Saúde encaminhadas à CGU apontam a possibilidade de o cartão de vacinação ter sido adulterado no banco de dados da própria pasta.

Segundo a CGU, há um registro de que Bolsonaro teria sido vacinado contra a Covid-19 com uma dose da Janssen, em 19 de julho de 2021, na Unidade Básica do Parque Peruche, bairro de São Paulo. (Com informações do Correio Braziliense).

